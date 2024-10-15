Військові за два місяці подали 10 тисяч рапортів через "Армія+" – Міноборони

10 000 електронних рапортів подали військові через "Армія+", починаючи з 8 серпня 2024 року.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, повідомляє Українська правда.

"Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових" , – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Повідомляється, що вже понад 1 000 військових частин запровадили "Армія+", а в системі електронного обігу (СЕДО) опрацьовано близько 4 000 рапортів.

У Міноборони кажуть, що кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через "Армія+", належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі.

Наразі в "Армія+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу). Найближчим часом у застосунку з’являться нові.