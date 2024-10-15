Военные за два месяца подали 10 тысяч рапортов через "Армия+" – Минобороны

10 000 электронных рапортов подали военные через "Армия+", начиная с 8 августа 2024 года.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, сообщает Украинская правда.

"Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих ощущают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных" , – сообщила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сообщается, что уже более 1 000 воинских частей ввели "Армия+", а в системе электронного обращения (СЕДО) обработано около 4 000 рапортов.

В Минобороны говорят, что каждый четвертый рапорт, который уже обработан через "Армия+", принадлежит десантно-штурмовым войскам, которые являются лидерами в этом процессе.

Сейчас в "Армия+" есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые категории.