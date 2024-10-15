За два місяці РФ захопила вп'ятеро більше територій, ніж за минулий рік – інфографіка
Російські війська упродовж серпня та вересня окупували у п'ять разів більше територій, ніж за увесь 2023 рік.
Про це повідомляє проєкт UA War Infographics з посиланням на дані War Mapper.
"В першому півріччі цього року Росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів", – йдеться в повідомленні.
Як зазначає проєкт, "головними причинами є "дефіцит зброї (західні партнери не встигають за потребами України і своїми обіцянками) та зміна в російській тактиці".