За два місяці РФ захопила вп'ятеро більше територій, ніж за минулий рік – інфографіка

Російські війська упродовж серпня та вересня окупували у п'ять разів більше територій, ніж за увесь 2023 рік.

﻿Про це повідомляє﻿ проєкт UA War Infographics з посиланням на дані War Mapper.

"В першому півріччі цього року Росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначає проєкт, "головними причинами є "дефіцит зброї (західні партнери не встигають за потребами України і своїми обіцянками) та зміна в російській тактиці".