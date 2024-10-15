За два месяца РФ захватила в пять раз больше территорий, чем за прошлый год – инфографика

Российские войска в течение августа и сентября оккупировали в пять раз больше территорий, чем за весь 2023 год.

Об этом сообщает﻿ проект UA War Infographics со ссылкой на данные War Mapper.

"В первом полугодии этого года России удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров" , – говорится в сообщении.

Как отмечает проект, "главными причинами являются "дефицит оружия (западные партнеры не успевают по потребностям Украины и своим обещаниям) и изменение в российской тактике".