За два месяца РФ захватила в пять раз больше территорий, чем за прошлый год – инфографика
Российские войска в течение августа и сентября оккупировали в пять раз больше территорий, чем за весь 2023 год.
Об этом сообщает проект UA War Infographics со ссылкой на данные War Mapper.
"В первом полугодии этого года России удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", – говорится в сообщении.
Как отмечает проект, "главными причинами являются "дефицит оружия (западные партнеры не успевают по потребностям Украины и своим обещаниям) и изменение в российской тактике".