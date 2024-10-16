Курс валют НБУ на 16 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 16 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 15 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.2139 за 1 долар.

Курс євро впав на 3 коп. до 44.9232 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9037 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 47.7898 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4633 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.213 900 EUR Євро 44.923 200 GBP Фунт стерлінгів 53.903 700 CHF Швейцарський франк 47.789 800 PLN Польський злотий 10.463 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.