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Курс валют НБУ на 16 жовтня

Курс валют НБУ на 16 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 16 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 15 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.2139 за 1 долар.

Курс євро впав на 3 коп. до 44.9232 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9037 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 47.7898 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4633 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.213 900 +0.0176
EUR Євро 44.923 200 --0.0343
GBP Фунт стерлінгів 53.903 700 +0.1796
CHF Швейцарський франк 47.789 800 --0.0239
PLN Польський злотий 10.463 300 --0.0203

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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