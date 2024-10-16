Курс валют НБУ на 16 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 16 жовтня 2024 року
Курс долара , порівняно з 15 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.2139 за 1 долар.
Курс євро впав на 3 коп. до 44.9232 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9037 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 47.7898 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4633 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.213 900
|EUR
|Євро
|44.923 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.903 700
|CHF
|Швейцарський франк
|47.789 800
|PLN
|Польський злотий
|10.463 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.