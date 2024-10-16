Курс валют НБУ на 16 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 октября, повысился на 2 коп до 41.2139 за 1 доллар.

Курс евро упал на 3 коп до 44.9232 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9037 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 47.7898 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4633 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.213 900 EUR Евро 44.923 200 GBP Фунт стерлингов 53.903 700 CHF Швейцарский франк 47.789 800 PLN Польский злотый 10.463 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.