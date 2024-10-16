Курс валют НБУ на 16 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 октября, повысился на 2 коп до 41.2139 за 1 доллар.
Курс евро упал на 3 коп до 44.9232 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9037 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 47.7898 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4633 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.213900
|EUR
|Евро
|44.923200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.903700
|CHF
|Швейцарский франк
|47.789800
|PLN
|Польский злотый
|10.463300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.