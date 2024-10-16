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Курс валют НБУ на 16 октября

Курс валют НБУ на 16 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 октября, повысился на 2 коп до 41.2139 за 1 доллар.

Курс евро упал на 3 коп до 44.9232 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9037 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 47.7898 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4633 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.213900 +0.0176
EUR Евро 44.923200 --0.0343
GBP Фунт стерлингов 53.903700 +0.1796
CHF Швейцарский франк 47.789800 --0.0239
PLN Польский злотый 10.463300 --0.0203

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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