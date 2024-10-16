Росіяни атакували промисловий об'єкт на Тернопільщині: спалахнула пожежа

Уночі російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту у Тернопільській області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА В'ячеслав Негода у Telegram.

"Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа".

Деталі: До ліквідації наслідків удару залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спецтехніки.