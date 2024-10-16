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Россияне атаковали промышленный объект на Тернопольщине: вспыхнул пожар

Россияне атаковали промышленный объект на Тернопольщине: вспыхнул пожар
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью российские оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Тернопольской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram.

"Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар".

К ликвидации последствий удара привлекли 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", – подытожил Негода.

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