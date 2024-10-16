Білий дім про військових КНДР в Україні: Новий рівень відчаю Путіна

Якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами 15 жовтня. Водночас він відзначив, що Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових, повідомляє Голос Америки.

"Ми не можемо незалежно підтвердити ці по ﻿﻿ відомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались" , – заявив Джон Кірбі.

Окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдат у війні на боці Росії "може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні", – говорить Кірбі.

Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст.

"Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко" , – говорить Кірбі.

Нагадаємо, західні медіа та військові експерти вважають небезпідставною заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Північна Корея надсилає військових до Росії для безпосередньої участі у війні в Україні.