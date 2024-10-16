Белый дом о военных КНДР в Украине: Новый уровень отчаяния Путина

Если информация об участии военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это означает существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время разговора с журналистами 15 октября. В то же время он отметил, что у Белого дома нет независимого подтверждения сообщений о привлечении Россией северокорейских военных, сообщает Голос Америки.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности, сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим прорастающие месяцы, укреплялись и углублялись" , – заявил Джон Кирби.

Кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, пытающегося продолжить попытки добиться прогресса в Украине", - говорит Кирби.

Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности администрации Байдена отмечает, что хотя информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст.

"Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери в конфликте, который зашел так далеко" , - говорит Кирби.

Напомним, западные медиа и военные эксперты считают небезосновательным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Северная Корея посылает военных в Россию для непосредственного участия в войне в Украине.