Нацбанк ухвалив важливе рішення щодо розрахунку курсу євро

Національний банк України планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Крім того, офіційний курс євро буде розраховуватися як середній за період, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, довідковий курс євро був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України.

Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX долар/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Курси валют будуть визначатися як середні за проміжок часу

Також НБУ хоче змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів із застосуванням підходів, аналогічних розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Зараз ці курси розраховуються станом на конкретний момент, а не як середнє значення за певний періоду часу.

"З огляду на це офіційний курс гривні до євро, а також до інших валют (крім долара США) та облікову ціну банківських металів рекомендовано розраховувати за тією ж методологією, як і довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12 годину, проте станом на 15:00 годину" , - йдеться в повідомленні.

Щоденні курси валют

Крім того, НБУ планує відмовитися від практики встановлення курсів деяких валют щомісячно.

Як зазначили в НБУ, створення багато років тому двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу обґрунтовувалося технічними складнощами щоденного обрахунку офіційного курсу до широкого переліку валют.

Наразі рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для будь-якого переліку валют.

"З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною" , - йдеться в повідомленні.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

Розрахунок курсів

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

Зараз НБУ встановлює курси щоденно для 33 валют. Ще для 24 валют НБУ встановлює курси щомісяця.