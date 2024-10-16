Нацбанк принял важное решение по расчету курса евро

Национальный банк Украины планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Кроме того, официальный курс евро будет рассчитываться как средний период, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, справочный курс евро был разработан по просьбе участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины.

Предлагается производить его расчет ежедневно путем перемножения справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12 часов и среднего значения котировок BFIX доллар/евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.

Курсы валют будут определяться как средние за промежуток времени

Также НБУ хочет изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов с применением подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Сейчас эти курсы рассчитываются по состоянию на конкретный момент, а не как среднее значение за определенный период времени.

"Учитывая это официальный курс гривны к евро, а также другим валютам (кроме доллара США) и учетную цену банковских металлов рекомендовано рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00, однако по состоянию на 15:00" , - говорится в сообщении.

Ежедневные курсы валют

Кроме того, НБУ планирует отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.

Как отметили в НБУ, создание много лет назад двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса обосновывалось техническими сложностями ежедневного учета официального курса в широкий перечень валют.

Уровень автоматизации расчетов значительно повысился, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для любого перечня валют.

"Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса в предыдущем году обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной" , - говорится в сообщении.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

Расчет курсов

Напомним, официальный курс гривны по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

В настоящее время НБУ устанавливает курсы ежедневно для 33 валют. Еще для 24 валют НБУ устанавливает курсы ежемесячно.