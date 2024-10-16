У Німеччині Байден зустрінеться з Шольцом, Макроном та Стармером – CNN

Американський президент Джо Байден, як очікується, відвідає Німеччину цього тижня та зустрінеться з трьома європейськими лідерами. Про це інформує телекомпанія CNN із посиланням на слова трьох проінформованих західних посадовців, повідомляє Європейська правда.

За даними співрозмовників журналістів, очікується, що Байден відновить зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні.

Нещодавно речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.

Як відомо, 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".

Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.