В Германии Байден встретится с Шольцом, Макроном и Стармером – CNN

Американский президент Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе и встретится с тремя европейскими лидерами. Об этом информирует телекомпания CNN со ссылкой на слова трех проинформированных западных чиновников, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников журналистов, ожидается, что Байден возобновит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Недавно представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

Как известно, 12 октября Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".

Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывают на пока не определенную дату.