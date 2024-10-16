Маск виділив 75 млн доларів на підтримку кампанії Трампа
Американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск виділив близько $75 млн у свій комітет PAC America, що підтримує кандидата у американські президенти від республіканців Дональда Трампа, протягом трьох місяців. Про це пише The Hill з посиланням на федеральні дані, повідомляє Європейська правда.
З червня комітет вже вклав понад $102,2 млн у президентські перегони, причому десятки мільйонів доларів витратили на підтримку Трампа та нападки на віце-президентку Камалу Гарріс.
Також комітет витратив майже $8,9 млн на дискредитацію чинного президента США Джо Байдена, перш ніж той вибув із перегонів.
Видання зазначило, що за лічені місяці PAC став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.
До America PAC також зробили внески близькі союзники Маска, зокрема: співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейла, партнери Sequoia Capital Дуга Леоне та Шона Магуайра, криптоінвестори Кемерона та Тайлера Вінклвоссів.
Відповідно до звіту, Маск зробив три внески в America PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у липні та внесок у $30 млн у вересні.
Це перший звіт, який Super PAC повинен був подати з середини липня, а ще один звіт мають оприлюднити 24 жовтня.
У березні 2024 року Маск заявляв, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.
У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.
На початку жовтня Трамп виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав Ілон Маск.
Також газета The Washington Post писала про те, що фінансова підтримка Маска була набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж вважалося.