Маск выделил 75 млн долларов на поддержку кампании Трампа

Американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск выделил около $75 млн в свой комитет PAC America, поддерживающий кандидата в американские президенты от республиканцев Дональда Трампа, в течение трех месяцев. Об этом пишет The Hill со ссылкой на федеральные данные, сообщает Европейская правда.

С июня комитет уже вложил более $102,2 млн в президентскую гонку, причем десятки миллионов долларов потратили на поддержку Трампа и нападки на вице-президента Камалу Харрис.

Также комитет потратил почти $8,9 млн на дискредитацию действующего президента США Джо Байдена, прежде чем тот выбыл из гонки.

Издание отметило, что за считанные месяцы PAC стал седьмым по объему внешних расходов в избирательном цикле 2024 года.

В America PAC также сделали взносы близкие союзники Маска, в частности: соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнеры Sequoia Capital Дуг Леоне и Шон Магуайра, криптоинвесторы Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов.

Согласно отчету, Маск сделал три взноса в America PAC на общую сумму $15 млн в июле, три взноса на общую сумму $30 млн в июле и взнос в $30 млн в сентябре.

Это первый отчет, который Super PAC должен был подать с середины июля, а еще один отчет должны обнародовать 24 октября.

В марте 2024 года Маск заявлял, что не будет давать средства на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

В сентябре Трамп сказал, что устроит Маска в Белый дом в случае своей победы.

В начале октября Трамп выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, где в июле на него было совершено покушение, на сцене его поддержал Илон Маск.

Также газета The Washington Post писала о том, что финансовая поддержка Маска была гораздо более масштабной и началась раньше, чем считалось.