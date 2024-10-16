Трамп хоче від Південної Кореї більше грошей за розміщення військ США

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги Південна Корея щороку платитиме мільярди доларів більше за розміщення американських військ, назвавши давнього союзника США “грошовою машиною”. Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Лівий берег.

"Якби я був там (у Білому домі, - ред.) зараз, вони платили б нам 10 мільярдів доларів на рік, і знаєте що, вони були б раді це зробити" , ‒ сказав республіканець.

Ці зауваження прозвучали менш ніж через два тижні після того, як США та Південна Корея досягли нової п’ятирічної угоди про розподіл витрат щодо розміщення американських військ на розділеному півострові. Згідно з угодою, Південна Корея збільшить свою частку витрат до 1,52 трлн вон ($1,13 млрд) у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж у цьому році.

Розподіл витрат із залученням американських військ, що базуються в Південній Кореї, був суперечливим питанням, коли Трамп був на посаді. Тоді Трамп попросив Південну Корею внести близько 5 мільярдів доларів, щоб утримати близько 28 000 американських військовослужбовців у регіоні. Це значно перевищує приблизно 1 мільярд доларів щороку, які Сеул погодився платити за попередньою угодою.

Згідно з новою угодою, сума за чотири роки після 2026 року відображатиме зростання інфляції, обмежуючи щорічне зростання на рівні 5%.

У 2018 році Південна Корея виплатила близько 960 мільярдів вон за багаторічною угодою, яка була укладена в 2014 році до адміністрації Трампа.