Трамп хочет от Южной Кореи больше денег за размещение войск США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы Южная Корея будет ежегодно платить миллиарды долларов больше за размещение американских войск, назвав давнего союзника США "денежной машиной". Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщает Левый берег.

"Если бы я был там (в Белом доме, – ред.) сейчас, они платили бы нам 10 миллиардов долларов в год, и знаете что, они были бы рады это сделать" , – сказал республиканец.

Эти замечания прозвучали менее чем через две недели после того, как США и Южная Корея достигли нового пятилетнего соглашения о распределении расходов по размещению американских войск на разделенном полуострове. Согласно соглашению, Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,52 трлн вон ($1,13 млрд) в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в этом году.

Распределение расходов с привлечением американских войск, базирующихся в Южной Корее, было спорным вопросом, когда Трамп занимал должность. Тогда Трамп попросил Южную Корею внести около 5 миллиардов долларов, чтобы удержать около 28 000 американских военнослужащих в регионе. Это значительно превышает примерно 1 миллиард долларов ежегодно, которые Сеул согласился платить по предварительному соглашению.

Согласно новому соглашению, сумма через четыре года после 2026 года будет отражать рост инфляции, ограничивая ежегодный рост на уровне 5%.

В 2018 году Южная Корея выплатила около 960 миллиардов вон по многолетнему соглашению, которое было заключено в 2014 году в администрацию Трампа.