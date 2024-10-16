Москва витрачає мільйони, щоб вплинути на результат виборів у Молдові – Кірбі

Росія продовжує втручатися у виборчий процес у Молдові та витрачає мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію" , - зауважив представник Білого дому.

За його словами, впродовж останнього часу США стало відомо, що "Росія витрачає мільйони доларів на підтримку окремих кандидатів".

Він уточнив, що лише за останні місяці Москва виділяла мільйонні суми на фінансування обраних партій, а також поширення дезінформації в соцмережах на користь їхніх кампаній.

Кірбі також зазначив, що впливовий у Молдові політики Ілан Шор, якого пов’язують з РФ, інвестував десятки мільйонів доларів щомісяця в некомерційні організації, які поширюють проросійські наративи про вибори.

"Ці некомерційні організації просувають проросійський контент у традиційних медіа, на місцевих вебсайтах і, звісно ж, через соціальні мережі" , - підкреслив представник Білого дому.

Водночас він зауважив, що в Вашингтоні впевнені у здатності Молдови впоратися із загрозами зовнішнього впливу та вживають заходів на підтримки цих зусиль.