Москва тратит миллионы, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове – Кирби
Россия продолжает вмешиваться в избирательный процесс в Молдове и тратит миллионы долларов для того, чтобы поддержать определенных кандидатов и устранить результаты голосований в свою пользу. Об этом заявил во вторник во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.
"Когда до выборов в Молдове остаются считанные дни, мы уверены в наших предварительных оценках, что Россия прилагает активные усилия, чтобы взорвать выборы в Молдове, а также ее европейскую интеграцию", - отметил представитель Белого дома.
По его словам, в последнее время США стало известно, что "Россия тратит миллионы долларов на поддержку отдельных кандидатов".
Он уточнил, что только в последние месяцы Москва выделяла миллионные суммы на финансирование избранных партий, а также распространение дезинформации в соцсетях в пользу их кампаний.
Кирби также отметил, что связывающий с РФ влиятельный в Молдове политики Илан Шор инвестировал десятки миллионов долларов ежемесячно в некоммерческие организации, которые распространяют пророссийские нарративы о выборах.
"Эти некоммерческие организации продвигают пророссийский контент в традиционных медиа, на местных вебсайтах и, конечно, через социальные сети", - подчеркнул представитель Белого дома.
В то же время он отметил, что в Вашингтоне уверены в способности Молдовы справиться с угрозами внешнего влияния и принимают меры по поддержанию этих усилий.
"Соединенные Штаты и наши союзники стоят бок о бок со всеми молдаванами в их усилиях сохранять целостность и безопасность выборов", - отметил представитель Белого дома.