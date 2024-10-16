Москва тратит миллионы, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове – Кирби

Россия продолжает вмешиваться в избирательный процесс в Молдове и тратит миллионы долларов для того, чтобы поддержать определенных кандидатов и устранить результаты голосований в свою пользу. Об этом заявил во вторник во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Когда до выборов в Молдове остаются считанные дни, мы уверены в наших предварительных оценках, что Россия прилагает активные усилия, чтобы взорвать выборы в Молдове, а также ее европейскую интеграцию" , - отметил представитель Белого дома.

По его словам, в последнее время США стало известно, что "Россия тратит миллионы долларов на поддержку отдельных кандидатов".

Он уточнил, что только в последние месяцы Москва выделяла миллионные суммы на финансирование избранных партий, а также распространение дезинформации в соцсетях в пользу их кампаний.

Кирби также отметил, что связывающий с РФ влиятельный в Молдове политики Илан Шор инвестировал десятки миллионов долларов ежемесячно в некоммерческие организации, которые распространяют пророссийские нарративы о выборах.

"Эти некоммерческие организации продвигают пророссийский контент в традиционных медиа, на местных вебсайтах и, конечно, через социальные сети" , - подчеркнул представитель Белого дома.

В то же время он отметил, что в Вашингтоне уверены в способности Молдовы справиться с угрозами внешнего влияния и принимают меры по поддержанию этих усилий.