Нацбанк відмовиться від розрахунку курсу гривні до рубля

Національний банк планує незабаром відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зараз в Україні два переліки валют для розрахунку офіційного курсу – щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).

Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти, серед яких не буде рубля.

Також з валютного кошика вибувають валюти Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Марокко, Киргизстану, Таджикистану, Тунісу.

Перелік коригуватиметься один раз на три роки або частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

Нагадаємо, постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

На початку 2024 року Національний банк тимчасово, до кінця грудня, дозволив клієнтам банків продати російські чи білоруські рублі, які є на їхніх рахунках.