Нацбанк откажется от расчета курса гривны к рублю

Национальный банк планирует вскоре отказаться от расчета официального курса гривни к российскому рублю, а также некоторых других валют: беларуского рубля, иранского риала и пр. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сейчас в Украине два перечня валют для расчета официального курса – ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

Нацбанк собирается сформировать из них одну ежедневную корзину, в которую будут входить валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.

Это приведет к тому, что в корзине останутся только 44 валюты, среди которых не будет рубля.

Также из валютной корзины выбывают валюты Беларуси, Алжира, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Марокко, Кыргызстана, Таджикистана, Туниса.

Перечень будет корректироваться один раз в три года или чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

Напомним, постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает какие-либо денежные операции с российским и беларуским рублем, но в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

В начале 2024 года Национальный банк временно, до конца декабря, разрешил клиентам банков продать российские или беларуские рубли, имеющиеся на их счетах.