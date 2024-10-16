Франція почне постачати Україні ударні безпілотники – міністр

Франція найближчим часом почне постачати Україні свою першу розробку дронів-камікадзе. Про це 16 жовтня оголосив міністр оборони Себастьєн Лекорню, повідомляє Європейська правда.

Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними і вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.

У березні 2024 року Міноборони Франції замовило 2000 таких безпілотників французького виробництва, з яких першу сотню планували для України. Тоді Лекорню зазначив, що ударні безпілотники стають невід’ємною складовою військових операцій і зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar.

Розробку замовили у консорціуму, що об’єднує виробника дронів Delair і багатопрофільну збройову компанію Nexter.