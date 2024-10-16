Франция начнет поставлять Украине ударные беспилотники – министр

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине свою первую разработку дронов-камикадзе. Об этом 16 октября объявил Министр обороны Себастьен Лекорню, сообщает Европейская правда.

Лекарню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "последующими неделями" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

В марте 2024 Минобороны Франции заказало 2000 таких беспилотников французского производства, из которых первую сотню планировали для Украины. Тогда Лекорня отметил, что ударные беспилотники становятся неотъемлемой составляющей военных операций и смогут стать важным дополнением к САУ Caesar.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter.