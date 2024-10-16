Високогір'я Українських Карпат засніжило, температура впала до -6°С

Гору Піп Іван ‒ одну з найвищих вершин Українських Карпат засніжило. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Лівий берег.

Станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10м/с, температура повітря -6°С.

“Одягайтеся тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах. Час зігріватися” , ‒ йдеться у повідомленні.

Найближчим часом майже по всій території України очікуються нічні заморозки. Сильні заморозки 0-5° очікуються вночі 16-19 жовтня в західних, 17-19 жовтня ‒ і в північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня ‒ в Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня ‒ в південних і Дніпропетровській областях.