Высокогорье Украинских Карпат заснежило, температура упала до -6°С

Гору Пип Иван – одну из самых высоких вершин Украинских Карпат заснежило. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Левый берег.

На утро облачно, ограниченная видимость, ветер западный 10м/с, температура воздуха -6°С.

“Одевайтесь теплее, потому что сегодня ночью станет холоднее и в других регионах. Пора согреваться” , – говорится в сообщении.

В ближайшее время почти на всей территории Украины ожидаются ночные заморозки. Сильные заморозки 0-5° ожидаются ночью 16-19 октября в западных, 17-19 октября – и в северных, Винницкой, Черкасской, 18-19 октября – в Кировоградской, Полтавской, 19 октября – в южных и Днепропетровской областях.