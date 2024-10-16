Понад 40% українців отримують пенсії менші за 100 доларів – дані ПФУ

10,34 мільйона пенсіонерів нараховується в Україні станом на 1 жовтня 2024 року за даними Пенсійного фонду України (ПФУ). 25% українських пенсіонерів отримують близько 2 760 грн (66 доларів по курсу на момент написання тексту). Найбільші виплати у пенсіонерів з Києва, а найменші — у західних регіонах, повідомляє Опендатабот.

10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.

У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 грн на місяць.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж 165$.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або 100$.

Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або 370 доларів.

Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області.

Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.

80% українців отримують пенсії у банках. Найбільша частка цих виплат припадає на Приватбанк (57,8%) та Ощадбанк (31,8%).