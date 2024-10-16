Более 40% украинцев получают пенсии менее 100 долларов – данные ПФУ

10,34 миллиона пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на 1 октября 2024 г. по данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ). 25% украинских пенсионеров получают около 2760 грн (66 долларов по курсу на момент написания текста). Самые большие выплаты у пенсионеров из Киева, а самые маленькие — в западных регионах, сообщает Опендатабот.

10,34 млн. пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. К сравнению, средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов или 2760 грн. в месяц.

25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6 860 грн или 165$.

18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Средняя пенсия в этой группе – 4 414 грн или 100$.

Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем, пенсионеры в этой группе получают 15354 грн или 370 долларов.

Самые высокие пенсии в Киеве - 7971 грн. Это на 36% больше, чем в среднем по стране. В лидерах также Ровенская (7276 грн.) и Донецкая (7158 грн.) области.

В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.

80% украинцев получают пенсию в банках. Наибольшая доля этих выплат приходится на ПриватБанк (57,8%) и Сбербанк (31,8%).