Росіяни готуються до штурмів на Запоріжжі: у Силах оборони оцінили ситуацію

На південних напрямках фронту росіяни постійно завдають ракетних і авіаційних ударів, атакують дронами, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник оперативного угрупування військ "Таврія" Владислав Волошин.

Він зазначив, що наразі ситуація на всій південній частині фронту доволі непроста, хоча там немає такої кількості бойових зіткнень, як на деяких інших напрямках. Росіяни постійно завдають ракетних і авіаційних ударів, атакують дронами.

Однією з найгарячіших ділянок є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка поблизу Оріхова та Гуляйполя.

"Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону та прибережних населених пунктах" , — додав Волошин.

За його словами, після успіхів в районі Вугледара окупанти перегруповуються та штурмують на інших напрямках, серед яких Приютне — Велика Новосілка. Також — готуються до штурмів поблизу Роботиного на Запоріжжі. Однак, стверджує Волошин, наразі не йдеться про нарощення сил окупантів у кількості, достатній для масштабного наступу.

Як повiдомлялось, Велика Британія опрацьовує "власні пропозиції" щодо ударів вглиб Росії.