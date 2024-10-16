Россияне готовятся к штурмам на Запорожье: в Силах обороны оценили ситуацию

На южных направлениях фронта россияне постоянно наносят ракетные и авиационные удары, атакуют дронами, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.

Он отметил, что сейчас ситуация по всей южной части фронта довольно непростая, хотя там нет такого количества боевых столкновений, как на некоторых других направлениях. Россияне постоянно наносят ракетные и авиационные удары, атакуют дронами.

Одним из самых горячих участков является направление от Приютного до Большой Новоселки, а также участок вблизи Орехова и Гуляйполя.

"Отдельно я хотел бы выделить Херсонское направление. В устье Днепра враг пытается взять под контроль острова и постоянно ведет обстрелы и наносит удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам" , — добавил Волошин.

По его словам, после успехов в районе Угледара россияне перегруппировываются и штурмуют по другим направлениям, среди которых Приютное — Великая Новоселка. Также готовятся к штурмам вблизи Роботиного на Запорожье. Однако, утверждает Волошин, речь пока не идет о наращивании сил оккупантов в количестве, достаточном для масштабного наступления.

Как сообщалось, Великобритания прорабатывает "собственные предложения" по ударам вглубь России.