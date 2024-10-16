В "Укренерго" назвали причину знеструмлення Миколаєва та Херсона

Енергетики працюють над усуненням технічних проблем, через які станом на ранок 16 жовтня частина Миколаївської та Херсонської областей залишилися без електропостачання. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Через технічні проблеми – на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами – Миколаєвом і Херсоном). Наразі енергетики вже працюють над усуненням причин відключення", – йдеться у повідомленні.

Заживити усіх споживачів планується за кілька годин.

"Укренерго" також повідомляє, що в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Так, станом на 09:30 16 жовтня його рівень на 2,5% вищий за показники попереднього дня. Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України.

Імпорт електроенергії 16 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 142 МВт-год.