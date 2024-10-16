В "Укрэнерго" назвали причину обесточивания Николаева и Херсона

Энергетики работают над устранением технических проблем, из-за которых на утро 16 октября часть Николаевской и Херсонской областей остались без электроснабжения. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Из-за технических проблем – на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры – Николаев и Херсон). Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключения" , – говорится в сообщении.

Заживить всех потребителей планируется через несколько часов.

"Укрэнерго" также сообщает, что в Украине продолжает расти потребление электроэнергии. Так, по состоянию на 09:30 16 октября его уровень на 2,5% выше показателей предыдущего дня. Причина роста потребления – снижение температуры воздуха по всей территории Украины.

Импорт электроэнергии 16 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 9142 МВт-ч.