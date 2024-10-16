Ізраїльська заявив про ураження понад 140 об'єктів "Хезболли" у Лівані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за минулу добу їхня авіація завдала ударів по більш як 140 об’єктах угруповання "Хезболла" у понад п’ятдесяти районах Лівану, повідомляє Укрінформ.

Як зазначає ЦАХАЛ, ізраїльські військові виявили на півдні Лівану ракетні установки, міномети, гранати, протитанкові ракети та іншу зброю, націлену на північні ізраїльські міста.

Повідомляється, що за минулу добу завдано авіаударів по "понад 140 терористичних об'єктів "Хезболли" у більш ніж 50 районах Лівану".

Крім того, ЦАХАЛ повідомляє, що внаслідок авіаудару був убитий керівник сил БпЛА угруповання ХАМАС на півночі Гази Махмуд аль-Мабхух. Він керував атаками безпілотників на Ізраїль та військових ЦАХАЛ у секторі Гази.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, у місті Джабалія війська 162-ї дивізії ліквідували бойовиків ХАМАСу, а у Рафаху здійснили дронову атаку по "осередку озброєних терористів", які планували теракти.

Нагадаємо, ізраїльські військові заявили, що за рік війни ЦАХАЛ атакував понад 40 000 об'єктів ХАМАСу у секторі Гази, виявив 4700 тунелів бойовиків і знищив 1000 пускових ракетних установок.