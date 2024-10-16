Израильская заявила о поражении более 140 объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за минувшие сутки их авиация нанесла удары по более чем 140 объектам группировки "Хезболла" в более чем пятидесяти районах Ливана, сообщает Укринформ.

Как отмечает ЦАХАЛ, израильские военные обнаружили на юге Ливана ракетные установки, минометы, гранаты, противотанковые ракеты и другое оружие, направленное на северные израильские города.

Сообщается, что за минувшие сутки нанесены авиаудары по "более 140 террористических объектов "Хезболлы" в более чем 50 районах Ливана".

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что в результате авиаудара был убит руководитель сил БПЛА группировки ХАМАС на севере Газы Махмуд аль-Мабхух. Он руководил атаками беспилотников на Израиль и военных ЦАХАЛ в секторе Газа.

По информации Армии обороны Израиля, в городе Джабалия войска 162-й дивизии ликвидировали боевиков ХАМАСа, а в Рафахе совершили дроновую атаку по "очагу вооруженных террористов", планировавшим теракты.

Напомним, израильские военные заявили, что за год войны ЦАХАЛ атаковал более 40 000 объектов ХАМАС в секторе Газа, обнаружил 4700 тоннелей боевиков и уничтожил 1000 пусковых ракетных установок.