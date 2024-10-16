Нардеп від "Слуги народу" Федієнко подає до суду на Безуглу
Депутат Верховної Ради від Слуги народу Олександр Федієнко заявив, що подаватиме до суду на нардепку Мар'яну Безуглу через "дискредитацію як громадянина і нардепа", повідомляє Ліга.net.
15 жовтня Безугла прокоментувала у Facebook скандал довкола бійців "Азгарда" і Олександра Дмітрієва, відомого за прізвиськом Тихоход. Вона заявила, що Дмітрієв також є помічником Федієнка, члена комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, "який замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку".
"Олександр Федієнко використовує створений собі підкомітет у Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів", – заявила нардепка.
У відповідь на це Федієнко заявив, що це наклеп на нього, на фракцію СН і на профільний комітет.
"Я буду першим, хто звертається в суд за захистом своєї честі, гідності та репутації від орально-вербальної діареї цієї пані. Я публічно заявляю, що дані дії Мар’яни Безуглої несумісні з етикою народного обранця та вимушений звернутись до регламентного комітету", – написав Федієнко.
Нардеп вважає, що дії Безуглої під час повномасштабної війни "підривають довіру до державних органів і є прямим безпосереднім втручанням в діяльність державного діяча".
Він також пообіцяв, що судовий процес буде публічним і "цікавим", а прізвище адвоката "приємно здивує" українців.
Безугла у відповідь на це написала:
"Суд так суд".