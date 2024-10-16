Повний текст "плану перемоги" отримають лише деякі партнери

Повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання. Це випливає з виступу президента Володимира Зеленського під час представлення "плану перемоги" у Верховній Раді, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, за словами Зеленського, таємний додаток існує до оборонного пункту "плану перемоги".

"Оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги" , – сказав він.

Так само таємний додаток є і до пункту про стримування, за яким Україна пропонує партнерам розмістити на своїй території стратегічний неядерний пакет, який сприятиме захисту України в майбутньому.

"Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування" , – розповів Зеленський.

Крім того, таємний додаток має економічний пункт "плану перемоги", він теж передається лише визначеним партнерам.