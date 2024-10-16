Полный текст "плана победы" получат лишь некоторые партнеры

Полный текст "плана победы" обнародоваться не будет, тайные приложения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение. Это следует из выступления президента Владимира Зеленского во время представления "плана победы" в Верховной Раде, сообщает Европейская правда.

В частности, по словам Зеленского, тайное приложение существует к оборонному пункту "плана победы".

"У оборонного пункта плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал для помощи" , – сказал он.

Так же тайное приложение есть и к пункту о сдерживании, согласно которому Украина предлагает партнерам разместить на своей территории стратегический неядерный пакет, который будет способствовать защите Украины в будущем.

"Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания" , – рассказал Зеленский.

Кроме того, тайное приложение есть у экономического пункта "плана победы", он тоже передается только определенным партнерам.