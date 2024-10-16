Біля Селидового окупанти активізували атаки з бронетехнікою – Нацгвардія

Російські активізували штурми з використанням бронетехніки у районі міста Селидове Донецької області. Українські бійці зупиняють атаки ворога. Про це заявив підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади не було днів без штурмових дій ворога.

"Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано" , - сказав підполковник.

За словами військового, найбільше ворог дошкуляв з південного напрямку Цукурине - Українськ, де намагається знайти слабку ділянку оборони.