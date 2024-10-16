Возле Селидово оккупанты активизировали атаки с бронетехникой – Нацгвардия

Российские активизировали штурмы с использованием бронетехники в районе города Селидово Донецкой области. Украинские бойцы останавливают атаки врага. Об этом заявил подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что вокруг Селидово в зоне ответственности 15-ти бригады не было дней без штурмовых действий врага.

"Ежедневно продолжаются разной степени накаты вражеской пехоты. Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях - это было 2-3 единицы, также были попытки более массированного штурма с привлечением 8 единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы" , - сказал подполковник.

По словам военного, больше всего враг атаковал с южного направления Цукурино - Украинск, где пытается найти слабый участок обороны.