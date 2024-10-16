У Кремлі відреагували на план перемоги України

Росія відреагувала на план перемоги України у війні, який був представлений Володимиром Зеленським українській громадськості та західним партнерам Києва, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, Зеленський представив у Раді план перемоги України з кількох пунктів, три з яких є секретними.

План, серед іншого. передбачає негайний вступ України до НАТО, дозвіл від Заходу на удари західною зброєю вглиб Росії, а також перенесення війни на міжнародно визнані території РФ.

"Київ має "протверезіти" і усвідомити причини конфлікту для пропозиції мирних планів, вважають у Кремлі" , — йдеться у повідомленні російського пропагандистського агентства РІА-Новости.

У Кремлі додали, що Зеленський нібито "закамуфлював під "мирний план" план США воювати з Росією до останнього українця".

Пєсков додав, що "справді мирним планом може бути усвідомлення Київським режимом безперспективності тієї політики, яку вони проводять".