Россия отреагировала на план победы Украины в войне, который был представлен Владимиром Зеленским украинской общественности и западным партнерам Киева, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в среду, 16 октября, Зеленский представил в Раде план победы Украины из нескольких пунктов, три из которых являются секретными.

План, среди прочего. предполагает немедленное вступление Украины в НАТО, разрешение от Запада на удары западным оружием вглубь России, а также перенос войны на международно признанные территории РФ.

"Киев должен "протрезветь" и осознать причины конфликта для предложения мирных планов, считают в Кремле" , — говорится в сообщении российского пропагандистского агентства РИА-Новости.

В Кремле добавили, что Зеленский якобы "закамуфлировал под "мирный план" план США воевать с Россией до последнего украинца".

Песков добавил, что "действительно мирным планом может быть осознание Киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят".