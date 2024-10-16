Держоператор тилу припинив роботу з постачальником неякісних консервів ЗСУ

Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців у зв’язку з постачанням неякісних консервів військовим, повідомляє Укрінформ.

"Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання" , - повідомили в пресслужбі Державного оператора тилу.

У ДОТ відзначили, що причиною стало використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку. За результатами детального вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами. Це ставить під сумнів, в тому числі безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.

У пресслужбі нагадали, що інцидент стався у військових частинах на Донецькому напрямку. З 28 жовтня військовослужбовців забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей. У разі потреби буде залучений інший постачальник через механізм рамкової угоди.

Директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець відзначив, що доброчесність - одна з основних вимог для постачальників ЗСУ.

"Якщо ми отримуємо інформацію про можливу недоброчесність постачальника, ми негайно реагуємо. Так сталося і з постачанням тушонки із анульованими документами якості. Ми провели аналіз, в результаті якого встановили, що Трейд Граніт Інвест неправомірно використав протокол випробувань на більший обсяг продукції, ніж було ним затверджено.

Такі дії не можуть залишитися без наслідків, тому ми застосували до компанії санкції. Також тепер ми збільшуємо всім постачальникам штрафи за аналогічні порушення з 20% до 100% від вартості продукції. Сподіваюся, це стане уроком для них та запобіжником від вчинення таких недоброчесних дій” , - повідомив Бігунець.

У ДОТ також зазначили, що наразі процес контролю відповідності обсягів партій заявленим при відборах для якісних досліджень і зазначених в протоколах випробувань не є автоматизованим. Відповідні документи надаються військовим частинам при відвантаженні товару.

Для того, щоб посилити контроль за обігом продукції, якість якої потребує додаткової уваги, Державний оператор тилу, на запит Міністерства оборони України, планує цифровізувати процес відповідності фактично відвантажених обсягів до заявлених в протоколах випробувань. А саме - запровадити системне рішення в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ - DOT Chain. Планується, що без зазначення номера протоколу випробувань чи коли заявлений обсяг вже був вичерпаний відповідно до нього, постачальник не матиме змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар, поінформували в ДОТ.

Нагадаємо, 11 жовтня Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.