Госоператор тыла прекратил работу с поставщиком некачественных консервов ВСУ

Государственный оператор тыла прекращает работу с поставщиком Трейд Гранит Инвест в Донецкой области и запрещает участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев в связи с поставкой некачественных военных консервов, сообщает Укринформ.

"Государственный оператор тыла прекращает работу с поставщиком Трейд Гранит Инвест в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев. Срок применения санкций может быть пересмотрен в случае принятия поставщиком мер, подтверждающих его добродетель и способность должным образом выполнять договорные обязательства" , - сообщили в пресс-службе Государственного оператора тыла.

В ДОТ отметили, что причиной стало использование аннулированного протокола испытаний на консервы тушеной свинины во время снабжения военным на Донецком направлении. По результатам детального изучения выявленного нарушения было установлено, что поставщик несколько раз совершил отгрузку продукции с недействительными качественными документами. Это ставит под вопрос, в том числе напрямую, качество самой продукции. На сегодня образцы этой партии были отправлены на повторное лабораторное исследование.

В пресс-службе напомнили, что инцидент произошел в воинских частях на Донецком направлении. С 28 октября военнослужащих будут снабжать поставщики из соседних областей. В случае необходимости будет привлечен другой поставщик через механизм рамочного соглашения.

Директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ Дмитрий Бигунец отметил, что добродетель – одно из основных требований для поставщиков ВСУ.

"Если мы получаем информацию о возможной неблагополучии поставщика, мы немедленно реагируем. Так произошло и с поставкой тушенки с аннулированными документами качества. Мы провели анализ, в результате которого установили, что Трейд Гранит Инвест неправомерно использовал протокол испытаний на больший объем продукции, чем было им утверждено.

Такие действия не могут остаться без последствий, поэтому мы применили к компании санкции. Также теперь мы увеличиваем всем поставщикам штрафы за аналогичные нарушения с 20% до 100% от стоимости продукции. Надеюсь, это станет уроком для них и предохранителем от совершения таких недобросовестных действий" , - сообщил Бигунец.

В ДОТ также отметили, что в настоящее время процесс контроля соответствия объемов партий заявленным при отборах для качественных исследований и указанных в протоколах испытаний не автоматизирован. Соответствующие документы предоставляются военным частям при отгрузке товара.

Для того чтобы усилить контроль за оборотом продукции, качество которой требует дополнительного внимания, Государственный оператор тыла, по запросу Министерства обороны Украины, планирует цифровизировать процесс соответствия фактически отгруженных объемов заявленным в протоколах испытаниям. А именно – ввести системное решение в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ – DOT Chain. Планируется, что без указания номера протокола испытаний или когда заявленный объем уже был исчерпан в соответствии с ним, поставщик не сможет сформировать пакет документов и отгрузить товар, проинформировали в ДОТ.

Напомним, 11 октября Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопровождающих документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.