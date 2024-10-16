Міноборони: ЗСУ отримали на озброєння новий дрон "Чаклун"

Міністерство оборони України дозволило постачання дрона "Чаклун" вітчизняного виробництва, який коригуватиме артилерійський вогонь, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві повідомили, що новий безпілотний комплекс збудований за літаковою схемою, вирізняється компактністю та багатофункціональністю.

Дрон має високу стійкість до радіоелектронних перешкод, що є важливим фактором для виконання бойових завдань в умовах активного використання засобів РЕБ противником.

Крім того, "Чаклун" оснащений спеціально розробленим українськими програмістами програмним забезпеченням, яке дозволяє ефективно управляти дроном навіть в складних погодних умовах.