Минобороны: ВСУ получили на вооружение новый дрон "Колдун"

Министерство обороны Украины разрешило поставки дрона "Колдун" отечественного производства, корректирующего артиллерийский огонь, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что новый беспилотный комплекс построен по самолетной схеме, отличается компактностью и многофункциональностью.

Дрон имеет высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам, что является важным фактором для выполнения боевых задач в условиях активного использования средств РЭБ противником.

Кроме того, "Колдун" оснащен специально разработанным украинскими программистами программным обеспечением, которое позволяет эффективно управлять дроном даже в сложных погодных условиях.