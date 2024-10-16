Турецька авіація здійснила операції на півночі Іраку

Військово-повітряні сили Туреччини провели повітряні операції на півночі Іраку, нейтралізувавши 14 терористів. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини, повідомляє Укрінформ.

"В результаті повітряних операцій, проведених на півночі Іраку в період з 9 по 11 жовтня 2024 року, за попередніми даними було нейтралізовано 14 терористів Робітничої партії Курдистану (PKK), зокрема 9 терористів у районі Гара та 5 терористів у районі Хакурк" , - йдеться у повідомленні.

Міноборони вказує, що антитерористичні операції триватимуть і надалі.

Нагадаємо, у березні цього року Туреччина попередила про підготовку до "масштабної антитерористичної операції" на півночі Іраку, її метою є створення «коридору безпеки» глибиною 30-40 кілометрів вздовж кордону Туреччини.