Турецкая авиация совершила операции на севере Ирака

Военно-воздушные силы Турции провели воздушные операции на севере Ирака, нейтрализовав 14 террористов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции, сообщает Укринформ.

"В результате воздушных операций, проведенных на севере Ирака в период с 9 по 11 октября 2024 года, по предварительным данным, было нейтрализовано 14 террористов Рабочей партии Курдистана (PKK), в том числе 9 террористов в районе Гара и 5 террористов в районе Хакурк" , - говорится. в сообщении.

Минобороны указывает, что антитеррористические операции будут продолжаться и дальше.

Напомним, в марте этого года Турция предупредила о подготовке к "масштабной антитеррористической операции" на севере Ирака, ее целью является создание коридора безопасности глубиной 30-40 километров вдоль границы Турции.