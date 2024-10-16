В Україні зростає попит на встановлення ГБО на авто: в МВС назвали причину

З початку 2024 року українці перереєстрували понад 18 000 транспортних засобів після встановлення газобалонного обладнання (ГБО). Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС, повідомляє ЛігаБізнес.

"У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання" , – йдеться у повідомленні.

Так, із початку 2024 року було перереєстровано 18 020 транспортних засобів у зв’язку із переобладнанням.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто. Для цього необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.

Напомним, президент Володимир Зеленський 1 вересня 2024 року підписав закон про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі.

У вересні 2024 року ціни на автогаз в Україні значно зросли, тоді як вартість бензину та дизельного пального залишилася майже без змін.