В Украине растет спрос на установку ГБО на авто: в МВД назвали причину

С начала 2024 года украинцы перерегистрировали более 18 000 транспортных средств после установки газобаллонного оборудования (ГБО). Об этом говорится в сообщении Главный сервисный центр МВД, сообщает Лига.Бизнес.

"В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. Сейчас в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования" , – говорится в сообщении.

Так, с начала 2024 года было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 сентября 2024 года подписал закон о повышении ставок акцизного налога на топливо до уровня, установленного в Евросоюзе.

В сентябре 2024 года цены на автогаз в Украине значительно выросли, в то время как стоимость бензина и дизельного горючего осталась почти без изменений.