CNN: Ізраїль планує відповісти на атаку Ірану до виборів у США
Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану. Американські дипломати очікують, що це відбудеться до проведення президентських виборів в США, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
Анонімне джерело каналу CNN заявило, що план ізраїльської відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, вже готовий.
CNN також звернувся за коментарем до міністерства оборони Ізраїлю.
На що, ізраїльські офіційні особи, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, запевнили США, що контрудар по Ірану буде обмежений військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами, повідомляє джерело.
Водночас, за даними видання, американські офіційні особи очікують, що Ізраїль помститься за атаку Ірану цього місяця до 5 листопада - дня президентських виборів в США.
Атака на Ізраїль
Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".
Минулого місяця ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.